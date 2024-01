I pisani disertano il derby con lo Spezia: “O aumentate la capienza o non entriamo più allo stadio”

Dura presa di posizione del pubblico pisano, a pochi giorni dal derby contro lo Spezia all’Arena Garibaldi. Con un lungo comunicato pubblicato sui propri canali, i gruppi organizzati della curva del Pisa hanno annunciato l’intenzione di disertare la partita contro lo Spezia (e le seguenti) a meno che la società non vada incontro alle richieste di aumentare la capienza del settore e avere così a disposizione più biglietti per riempire lo stadio pisano. “Quando verrà comunicato che la capienza passerà dagli attuali posti a ‘x’ posti, soltanto in quel momento prenderemo in considerazione di tornare allo stadio per le partite casalinghe”, si legge nel comunicato, dove i pisani confermano la presenza per le traferte: “Questo non è uno ‘sciopero del tifo’. Saremo presenti in tutte le trasferte, eravamo a Lecco come a Catanzaro e saremo a Cosenza”.

“Ci ha fatto piacere che mister Aquilani abbia chiesto una bolgia per la partita con lo Spezia. Ma ci ha anche fatto sorridere perché la bolgia che intende lui non la potremmo fare lo stesso nemmeno entrando”, si continua a leggere nel lungo comunicato. “Sono anni, a Pisa, che non c’è la bolgia. Tranne che per Pisa-Monza. Con quella partita si sono riempiti la bocca in tanti (non noi). Il popolo pisano! Come siamo belli! Ma ve lo siete chiesti, come abbiamo fatto a essere così belli? Chi e cosa c’erano dietro a quelle suggestive foto dall’alto che avete spalmato sui social?”. Una presa di posizione netta e che sembra destinata a far discutere, ma a pochi giorni dal derby di sabato la presenza degli ultras toscani sembra a forte rischio.

