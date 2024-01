L’alta pressione va parzialmente indebolendosi, favorendo l’arrivo di aria più umida responsabile di un lento aumento della nuvolosità dal pomeriggio, sino a cieli nuvolosi dalla sera. Nello specifico sulla Riviera di levante cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio, responsabile di deboli piogge e rovesci, anche temporaleschi. Alla Spezia oggi cieli sereni o poco nuvolosi al mattino, con nubi in aumento fino a cieli molto nuvolosi e deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 2mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 3207m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio assenti. Mare poco mosso.

L’articolo Il cielo si guasta col passare della giornata. Un martedì di piogge e temperature che aumentano proviene da Città della Spezia.

