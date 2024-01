Invernale del Tigullio: avvio di seconda manche favorevole a Chestress3, Gilles e Aria

Lavagna. Ripartenza con il botto per la 48° Campionato Invernale Golfo del Tigullio, la rassegna velica a cura del Comitato Circoli Velici Tigullio. Tre prove per il primo atto della seconda manche, tra ieri e oggi, e ben nove novità tra gli iscritti nelle classi ORC e Libera/J 80. Tramontana sino a 25 nodi sabato, con prima regata con vento saltante di 40-50 gradi e seconda regata, invece, costante. Oggi ancora tramontana di 8-10 nodi, ma di intensità regolare, per l’unico confronto disputato.

Battesimo, quindi, per l’Invernale del Tigullio 2023/2024 per Magia Blu, First 40.7 dalla Spezia di Sailing Away ASD. JBlue, il l J-92 di Luca Dotto. Catherine, l’X40 di Massimo Bonfante. Tengher, il Swan 45 di Alberto Magnani. JBes, il J80 di Eros Rossi (CV Sori). Falcor, il Centurion 40 S di Roberto Soldano (LNI Santa Margherita Ligure) e K8, il Vismara 46 di Riccardo Crotti. Prime uscite anche per Aria di Ariarace e Hellcat di Domenico Valerio e Fulvio Leporatti.

