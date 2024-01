La deportazione e l’eredità culturale, Sarzana ricorda Germano Facetti con una mostra

“Germano Facetti 53396” è il titolo della mostra che sarà allestita da venerdì 26 a domenica 28 gennaio presso la sede del Pd di piazza Matteotti a Sarzana. Un’occasione per ripercorrere l’esperienza nel campo di concentramento di Gusen in Austria di quello che in seguito sarebbe diventato uno dei più importanti graphic designer in ambito internazionale, ma anche per ricordare un personaggio che proprio a Sarzana trascorse una parte importante della sua vita, prima della scomparsa nel 2006 all’età di 77 anni. “Facetti ha progettato centinaia di libri e riviste – scrisse sul Guardian in quell’occasione il graphic designer inglese Richard Hollis – rimangono dimostrazioni esemplari del modo in cui i diagrammi e le immagini documentarie possono essere utilizzati per rendere le idee più comprensibili e la storia più reale”. Proprio in Inghilterra, negli anni Sessanta, fu infatti artefice dei rivoluzionari tascabili dell’iconica casa editrice Penguin Books grazie all’introduzione nella grafica delle copertine, anche se la sua prima opera – più importante e allo stesso tempo tragica – fu il taccuino realizzato nel corso della prigionia, contenente disegni, mappe, indirizzi, scritti e fotografie portate via nei giorni della liberazione. Una testimonianza dell’orrore dei lager raccolta minuziosamente a rischio della vita e racchiusa in una copertina fatta con brandelli della propria divisa a righe e le targhette identificative del numero tatuato sul braccio sinistro.

