La proposta di Sarzana Protagonista: “Trasformare fondi sfitti in atelier creativi e botteghe d’arte”

“In seguito all’interrogazione sui fondi sfitti della nostra città, presentata dal nostro consigliere Matteo Tiberi, prende forma la proposta di Sarzana Protagonista di rispondere alla crisi del tessuto commerciale sarzanese, che vede sempre più attività chiudere i battenti, con progetti di micro-rigenerazione urbana.

Attraverso accordi e convenzioni con i proprietari dei locali vuoti e le associazioni di categoria si potrebbe incentivare l’uso di questi spazi per promuovere nuove attività che abbiano rilevanza economica in ambito artistico: botteghe d’arte, atelier d’artisti, laboratori creativi. Fondi sfitti che diventano un contenitore di vitalità e arte permanente.

Crediamo che per incidere in maniera significativa sul tessuto urbano e contrastare l’ordinaria trascuratezza di spazi commerciali vuoti che spesso diventano ricettacolo di sporcizia e degrado sia necessaria una visione produttiva in grado di generare nuove filiere ed economie: in gioco c’è il valore commerciale e immobiliare di interi pezzi di città.

Sarzana Protagonista vorrebbe invitare questa distratta amministrazione a guardarsi attorno per imparare da alcune realtà lungimiranti che hanno trasformato questo problema in una risorsa. Il comune dovrebbe individuare i locali commerciali vuoti, convocare i proprietari e creare una convenzione attraverso la quale il comune si fa carico delle spese di luce e acqua, in cambio i proprietari danno in concessione i loro spazi per un periodo limitato. Questo rappresenterebbe un dare e avere in cui tutti ci guadagnano, in primis la città, che non avrà più vie completamente buie e desolate, come accade soprattutto nei lunghi mesi invernali e chi passeggerà per il centro non vedrà più tristissime vetrine tristemente oscurate, piuttosto osserverà e respirerà arte in ogni angolo.

Il comune potrebbe realizzare un bando che sia realmente trasparente e serio, senza limiti di età, che dia priorità a pittori, artigiani, scultori, video maker locali con diverse peculiarità e che si apra anche al di fuori dei nostri confini, magari all’Accademia delle belle Arti di Carrara, che gode di giovani artisti provenienti da diverse parti del mondo. Il nostro territorio vanta realtà che esportano il proprio operato artistico addirittura in America e nella nostra città, il loro contenitore originale, non trovano il giusto spazio che meritano. Quanti di noi sanno, per esempio, che Sarzana ha il privilegio di avere un bravissimo liutaio che realizza chitarre in marmo per cui gli americani impazziscono.

Sarzana Protagonista chiede a gran voce a questa amministrazione di avere una visione culturale della città che ne favorisca anche l’aspetto commerciale, che certamente non è secondario. Bisogna avere il coraggio e la volontà di sedersi al tavolo con i proprietari dei fondi e le associazioni di categoria, non abbiate timore di scontrarvi con chi vi ha sostenuto in campagna elettorale. Se la città vive 365 giorni l’anno, allora è possibile che anche la voglia di investire in attività trovi un nuovo vigore”.

