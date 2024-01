Era un anno e mezzo che a Santa Margherita Ligure non perdevano in casa, perché accadesse c’è voluta una Gino Landini Lerici capace di battere a domicilio appunto la capolista per 85-79. Così, i lericini vicecapolista avvicinano ulteriormente la capoclassifica Tigullio, nel Girone di Levante della Divisione Regionale di basket maschile. Il tempo dirà se in casa biancorossa è giunta una vera e propria svolta con l’arrivo dello spagnolo d’origine bosniaca Adi Omeragic, sbarcato appena un paio di giorni prima. A proposito di individualità ecco la formazione schierata dai coach Gabriele Ricci e Maurizio Bertelà coi rispettivi punteggi: Putti 21, Sacchelli 10, Omeragic 11, Rege Cambrin 13, Poletto 6, Maccari 3, Albanesi 9, Oddone 2, Gaspani Leonardo 10, Gaspani Lorenzo 0, n.e, Pignoli e Russo.

L’articolo Landini Lerici corsara nella tana della capolista proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com