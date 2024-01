Le elezioni amministrative si avvicinano, summit di coalizione tra Toti, Rosso, Rixi e Bagnasco

Oggi Edoardo Rixi, Matteo Rosso, Carlo Bagnasco, coordinatori regionali rispettivamente di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, e il senatore di Fdi Gianni Berrino hanno incontrato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. Al centro della mattinata di lavoro la situazione politica della Liguria, i prossimi progetti della giunta regionale e la tornata elettorale amministrativa di primavera.

“È interesse comune individuare e sostenere candidati il più possibile condivisi tra i partiti che sostengono l’amministrazione regionale e le forze civiche che arricchiscono l’offerta politica del centrodestra nel nostro territorio, a partire dalle proposte che in queste ore si stanno congiuntamente valutando. Ogni scelta – afferma Toti – dovrà ovviamente passare anche dalla condivisione dei territori e di tutte le forze politiche alleate nei territori stessi. Gli alleati torneranno a incontrarsi nelle prossime ore per continuare questo proficuo percorso, che in questi anni ha già regalato tanti successi alla coalizione che governa la Liguria”.

L’articolo Si rifà il guardaroba senza pagare ma i Carabinieri lo arrestano prima chest si allontani proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com