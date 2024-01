Lo chef Filippo Chiappini Dattilo porta le Stelle Michelin nelle cucine di Corsica Sardinia Ferries

Vado Ligure. Ci sono novità nelle cucine delle Navi Gialle, grazie alla supervisione e alle nuove sperimentazioni dello chef stellato Filippo Chiappini Dattilo, che da cinque anni cura i menu di Corsica Sardinia Ferries, la formazione e il coordinamento del personale di cucina.

Filippo Chiappini Dattilo, piacentino doc ed ex titolare dell’Antica Osteria del Teatro di Piacenza, insignito di due stelle Michelin, ha avuto una lunga esperienza con alcuni prestigiosi nomi della ristorazione d’oltralpe, come Georges Blanc, Émile Jung e Paul Haeberlin, prendendo come punto di riferimento Georges Cogny.

