Luceto Classic, la quinta edizione si correrà mercoledì 1 maggio

Albisola Superiore. La data non cambia: il prossimo 1 maggio la Luceto Classic completa il suo primo quinquennio di vita, portando ancora una volta una moltitudine di appassionati della corsa offroad per i sentieri di Albisola Superiore. Una formula di gara che ha sempre attratto gli specialisti del trail, attraverso distanze accessibili e percorsi all’insegna del divertimento non senza spunti tecnici di spessore.

Due i tracciati messi a disposizione degli iscritti: chi ha più allenamento nelle gambe potrà provare i 20 chilometri per un dislivello di 1.200 metri, chi invece è ancora alle prime armi si metterà alla prova sugli 11 chilometri per 400 metri. Quest’anno però si aggiunge una novità, uno spazio riservato anche ai più piccoli con il Luceto Mini, un’occasione di gioco per i bambini da affrontare insieme ai propri genitori e farli sentire parte di quella che è una vera festa.

