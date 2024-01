Paura a Ceparana, in serata, per una famiglia rimasta intossicata dal monossido di carbonio. Stando a quanto riferito, l’episodio risale alle 18.30 di questa sera mentre in un appartamento al terzo piano, di una palazzina al centro di Ceparana erano in corso i preparativi della cena. La famigla, di origine marocchina, stava preparando un piatto tipico con un braciere. In casa però non sarebbe presente la canna fumaria e in breve tempo sono rimasti intossicati. Nessuna delle tre persone coinvolte, una mamma e due bambini di età inferiore ai tre anni, si sarebbero accorti di quanto stesse accadendo cominciando però ad accusare il malessere. Fortunatamente qualcuno è riuscito a lanciare l’allarme e sul posto sono arrivati Delta 1 del 118, la Pubblica assistenza di Ceparana e i Vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona e a monitorare la situazione. Le condizioni della famiglia risultano serie e uno dei piccoli rimasti coinvolti dovrebbe essere centralizzato al San Martino di Genova per il trattamento in camera iperbarica.

L’articolo Preparano la cena sul braciere e rimangono intossicati: famiglia in ospedale proviene da Città della Spezia.

