Abbattimento o potatura di alcuni pini domestici a Rapallo in terreno comunale tra il km 29+785 ed il km 29+969 lato monte della linea ferroviaria (zona via Avenaggi) in non buone condizioni. Ciò al fine di tutelare la pubblica incolumità, eliminando i fattori di rischio per la circolazione ferroviaria. Le operazioni dovranno essere effettuate di notte dopo l’interruzione delle linee elettriche. Le piante verranno sostituite con nuove essenze in altre zone della città.

