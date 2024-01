Da Unione Popolare Rapallo

Si segnala la situazione di abbandono del torrente Santa Maria in zona Via ai Campi di Tiro. Le piogge hanno fatto depositare al corso d’acqua molti detriti, l’alveo è in gran parte ostruito e ormai l’argine è stato quasi raggiunto. La situazione pare sia già stata segnalata da residenti ma non c’è stato alcun intervento. Continua l’assoluta incuria del territorio da parte di questa amministrazione comunale.

