Restyling dell’attacco dello Spezia: Weissman in prestito, in arrivo anche Falcinelli

Ad otto giorni dalla fine del mercato, si concretizza la rivoluzione necessaria nel reparto più in difficoltà dello Spezia: l’attacco. Le Aquile sono il peggior attacco del campionato, con solo sedici gol segnati in ventuno giornate e con più di metà partite giocate in cui non è mai stata trovata la via della rete. Per questo il grande obiettivo di questo gennaio era rinforzare il reparto, che nei prossimi giorni vedrà visi nuovi a disposizione del tecnico Luca D’Angelo. La dirigenza è in chiusura per Shon Weissman, l’attaccante israeliano – con passaporto portoghese – in arrivo dal Granada. Dopo aver ricevuto l’ok di Weissman, lo Spezia ha trovato un accordo anche con il club andaluso, che libererà il giocatore in prestito dopo averlo pagato tre milioni e mezzo dal Valladolid. Da definire gli ultimi dettagli, poi il trasferimento internazionale verrà ultimato, con la possibilità per D’Angelo di avere il giocatore a disposizione per il derby con il Pisa.

Ma l’attacco non si fermerà al solo Weissman, che libererà invece Luca Moro alla cessione. L’attaccante in prestito dal Sassuolo ha chiuso la sua avventura spezzina dopo la partita con il Como e contro la Cremonese è rimasto in panchina per tutto il match, con D’Angelo che gli ha preferito anche il lettone Krollis. Una volta arrivato l’israeliano, Moro farà ritorno al Sassuolo, che lo girerà nuovamente in prestito in Serie B. Per questo lo Spezia si prepara ad inserire un secondo attaccante oltre a Weissman, Diego Falcinelli del Modena. In scadenza di contratto a giugno, il trentaduenne lascerà con sei mesi d’anticipo l’Emilia Romagna, per provare a regalare esperienza e gol all’attacco di D’Angelo. Oltre quattrocento presenze tra Serie A, B ed estero (Turchia e Serbia), Falcinelli ha segnato trentacinque gol in B, di cui otto nell’ultimo anno e mezzo. Capace di giocare da prima o seconda punta, D’Angelo potrebbe utilizzarlo come supporto di Weissman, in un attacco pesante con due bomber insieme.

