Sarzana, si pensa a una rotatoria dall’incrocio di Montecavallo

Una nuova rotatoria sul tavolo di Palazzo civico. La giunta comunale di Sarzana, guidata dal sindaco Cristina Ponzanelli, nei giorni scorsi ha infatti approvato, su proposta dell’assessore alla Viabilità Stefano Torri, le linee di indirizzo per la realizzazione di uno studio di fattibilità di una rotatoria nei pressi dell’incrocio stradale di Montecavallo, dove si incontrano la viabilità che arriva dalla zona di Nave e quella dell’Aurelia, zona est della città. Un’idea che intende essere una risposta, si spiega in delibera, a “i principali attrattori di traffico e di pericolosità per il traffico pedonale e veicolare”, individuati attraverso “l’analisi del tessuto urbano e delle abitudini della popolazione”. Ritenendo che la nuova rotatoria, si legge ancora, “possa costituire un ulteriore elemento di fluidificazione del traffico veicolare nonché un asservimento di una viabilità destinata al miglioramento delle condizioni di sicurezza di tutti gli utenti”.

Nelle premesse dell’atto si osserva anche che “la realizzazione delle rotatorie di Piazza S. Giorgio e Via Muccini/Via Ronzano/Via Lucri ha influito sugli schemi di mobilità urbana fluidificando il traffico in modo efficace, garantendo una bassa dispersione urbana e un corretto orientamento ai bisogni delle modalità di trasporto sostenibile” e che “lo spazio urbano oggettivamente soffre per l’elevato numero di auto private, sia in movimento sia in sosta, per questo motivo decongestionare il centro cittadino e ridurre le emissioni inquinanti sono obiettivi fondamentali”.

Indirizzo dunque dall’amministrazione al Comando della Polizia locale sarzanese perché questo dia avvio a uno studio di fattibilità sulla rotatoria di Montecavallo; studio che, rileva sempre la delibera approvata da Palazzo civico, “si ritiene necessario per assumere decisioni su basi scientifiche ed interdisciplinari ed assicurare il perseguimento di adeguati obbiettivi di tutela della sicurezza stradale, ed anche di miglioramento della qualità della vita umana diminuendo i congestionamenti del traffico e favorendo l’abbellimento architettonico ed urbanistico dei nostri centri”.

L’articolo Sarzana, si pensa a una rotatoria dall’incrocio di Montecavallo proviene da Città della Spezia.

