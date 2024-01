Savona, raccolta firme della Lega: “L’amministrazione Russo deve spostare il campo nomadi della Fontanassa”

Savona. Sabato 27 gennaio la sezione savonese della Lega sarà presente con il proprio gazebo in corso Italia (all’angolo con via Astengo) con una raccolta firme per “sollecitare la giunta Russo ad affrontare in maniera concreta il problema dell’occupazione dell’area di sosta adibita a parcheggio del campo di atletica della Fontanassa dalle famiglie di origine sinti”.

“Sulle condizioni di sicurezza evidentemente molto al di sotto della soglia di legge, con conclamate problematiche per la città, per le famiglie stesse e per il vicinato, per le quali si era già espresso nelle scorse settimane il capogruppo della Lega, Maurizio Scaramuzza, come da seguito della sua richiesta di interpellanza depositata in municipio dopo la proroga da parte del Comune della concessione (per altri 6 mesi). Ad oggi l’amministrazione Russo non sembra interessata a prendere in considerazione una annosa questione, tanto che un anno fa ha varato la prima proroga di sei mesi, ora ulteriormente dilatata per altri sei mesi ovvero fino al 30 giugno. 2024”.

