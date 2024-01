“Abbandoni selvaggi e raccolta differenziata in calo: ad Ameglia serve una presa di posizione urgente”

“È iniziato il terzo anno dell’Amministrazione Galazzo ad Ameglia ma alcune tematiche rimangono totalmente ignorate come la gestione dei servizi ambientali ed in particolare la raccolta dei rifiuti e cura del decoro, argomento snobbato si dall’inizio dagli attuali amministratori.

Per capire meglio come è evoluta la gestione della raccolta nel Comune di Ameglia è necessario tornare al 2014, anno di introduzione del porta a porta. In quel periodo, l’allora Giunta Galazzo ha introdotto frettolosamente quello che era il servizio porta a porta ad un passo dalle elezioni. Con il cambio di amministrazione ed a seguito delle varie carenze che il servizio stesso aveva fatto riscontrare, tale modalità di raccolta è stata migliorata ed affinata di anno in anno, fino ad ottenere risultati sorprendenti, razionalizzando il calendario di raccolta, informando e formando attività commerciali e cittadinanza, eliminando le campane del vetro ed introducendo la tariffa puntuale sul materiale “secco non riciclabile”.

