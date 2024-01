Arriva a Genova il musical “Matilda” con protagonista la giovanissima artista savonese Giulia Chiovelli

Liguria. Dopo il grande successo al Teatro Sistina di Roma, arriva anche in Liguria “Matilda il Musical”, firmato Massimo Romeo Piparo, in scena al Politeama Genovese di Genova da giovedì 25 a domenica 28 gennaio. Basato sull’omonimo romanzo di Roald Dahl, uno dei libri più amati da tre generazioni, divenuto esilarante film grazie a Danny De Vito e ora consacrato su Netflix nella versione musical, “Matilda” incanterà gli spettatori di tutte le età.

Al centro del racconto una ragazzina dall’intelligenza vivace dotata di super poteri. Per fortuna la passione per la lettura e per i libri “distraggono” Matilda da una vita fatta di soprusi e angherie: coltivando storie e racconti, Matilda riesce a incontrare sul proprio cammino due donne preziose- una maestra e una libraia- che la “salvano” – e si fanno salvare a loro volta- da una triste rassegnazione. Amicizia, amore, rispetto sono gli ingredienti principali di una ricetta infallibile che da oltre dieci anni riempie i Teatri di mezzo mondo, e poi la musica, con la sua energia contagiosa, a scandire una storia scritta magistralmente: tutto questo è “Matilda”, che nel periodo più magico dell’anno, sarà in scena per raccontare una vicenda esemplare e ricca di valori positivi.

