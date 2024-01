Asl 5 replica: “Medico nutrizionista non presente in organico ma prescrizione dell’alimentazione è materia del medico specialista alle dimissioni ospedaliere”

“Il medico nutrizionista è una figura che, attualmente, non è presente nell’organico di Asl 5 ma, va precisato, che la prescrizione dell’alimentazione enterale o parenterale viene, di regola, prescritta del medico specialista alle dimissioni ospedaliere. All’interno dell’Asl sono presenti dietisti per la presa in carico multisciplinare dei disturbi alimentari, del paziente diabetico e a livello ospedaliero”. Così Asl5 replica all’appello dell’associazione “Ogni cuore” (leggi qui il contributo): “Si evidenzia che Asl eroga tutti i trattamenti nutrizionali previsti dai Livelli Essenziali di Assistenza. Infine, è indispensabile per rispondere ad eventuali disservizi che i cittadini facciano segnalazioni puntuali, circostanziate e non generiche ai direttori dei distretti e/o all’Urp”.

