“Divertiamoci imparando in Mediateca”, venerdì lavoratorio gratuito per bambini

“Divertiamoci imparando nei musei e nelle biblioteche” è il ricco calendario di eventi per bambini e famiglie a cura dei Musei Civici e del Sistema Bibliotecario Urbano che si snoderà per tutta la stagione invernale e primaverile. Venerdì 26 gennaio alle 16 la Mediateca Regionale Ligure “Sergio Fregoso” organizza un laboratorio gratuito dal titolo “Cinelaboratorio d’inverno” rivolto ai bambini fra i 5 e gli 11 anni che ha una durata di circa un’ora. Il laboratorio si articola in due parti: attività creativa dedicata all’inverno e alla visione di uno dei grandi film per l’infanzia dedicati a questa stagione. La prenotazione del laboratorio è obbligatoria.

Info Via Firenze, 37 – La Spezia – Tel. 0187.745630

mediateca@comune.sp.it

