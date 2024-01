Fermi da mesi i lavori del parcheggio di Via XXI Reggimento Fanteria. Cimino: “Da imputare all’inadempienza a carico dell’esecutore”

“I motivi del ritardo? Sono da imputare ad una complessiva inadempienza a carico dell’esecutore: nonostante le nostre sollecitazioni e intimazioni a riprendere l’appalto non ha dato mai seguito al contratto stipulato”. Il cantiere infinito di Via XXI Reggimento Fanteria dove l’amministrazione comunale ha deciso di costruire un parcheggio a servizio del quartiere, è uno dei temi del consiglio comunale di lunedì sera, question time d’apertura di seduta presentato dal consigliere comunale del Pd Andrea Frau, al quale ha risposto l’assessore ai lavori pubblici Pietro Antonio Cimino. Nel testo dell’interpellanza il consigliere ‘dem’ faceva riferimento all’interpellanza dei primi di settembre nella quale chiedeva all’amministrazione i motivi dei ritardi ed i tempi previsti per la consegna del parcheggio in Fregio Via XXI Reggimento Fanteria “in ritardo di oltre un anno rispetto alle scadenze previste”. Frau fa riferimento alla risposta che allora proprio l’assessore competente diede sulla questione, facendo riferimento ad un termine dei lavori previsto per lo scorso dicembre: “Ad oggi – richiama Frau – il cantiere è fermo nello stesso stato di settembre 2023 tant’é che non vi sono più maestranze al lavoro né macchinari. Il cantiere, inoltre, risulta essere in stato d’abbandono ed ad aumentare le preoccupazioni è stata la recente creazione di un passaggio pedonale che attraversa il cantiere stesso che evidenzia lo stallo anche futuro dei lavori”.

Cimino ha riavvolto il nastro, spiegando al consesso di Piazza Europa i motivi del disguido: “Nella seconda metà di ottobre era stato stilato un accordo in tal senso ma ciò non è avvenuto e alla ditta stessa sono state applicate delle penali per le inadempienze – dice Cimino -. Già a suo tempo comunicai che i lavori sarebbero dovuti riprendere nel secondo semestre 2023, opere da iniziare nell’immediato perché avevamo concordato con l’impresa che i lavori sarebbero ripresi con lo stesso appalto piuttosto che risolvere e procedere ad altro operatore. Purtroppo l’impresa che ci aveva dato assicurazioni in tal senso non ha dato riscontro nemmeno a questa soluzione, pertanto si è deciso di arrivare alla scadenza naturale della conclusione dei lavori fissata per il 27 dicembre per risolvere il contratto in accordo con la ditta stessa. Un diniego avrebbe portato all’avvio di lunghi contenziosi legali con conseguente ritardo della conclusione dei lavori come già era successo con l’impresa dell’appalto del Miglio Blu”. Difficile oggi prevedere una data di fine lavori: “Predisporremo il riaccertamento delle risorse recuperate – conclude Cimino -, procederemo con i lavori riaffidando le opere mancanti per finire il parcheggio xxi reggimento. Solo comprendendo l’entità delle somme recuperate capiremo le tempistiche”.

