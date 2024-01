Israele, lo storico della Shoah: “Ritorno dell’antisemitismo? La reazione europea lascia molti dubbi”

Liguria. Una nuova ondata antisemita in Occidente? “Da un certo punto di vista sì, ma l’antisemitismo è sempre presente sotto di noi. È come un fiume carsico, non lo vediamo ma è lì, ha duemila anni di storia e riemerge quando alcune situazioni nella società glielo permettono. Non vedo grosse novità, purtroppo. Non parlo solo della violenza degli assassini di Hamas, ma della reazione della società europea che lascia molti dubbi“. A dirlo è lo storico Massimo Pezzetti, uno dei massimi studiosi italiani della Shoah, che oggi ha tenuto l’orazione ufficiale durante il Consiglio regionale solenne per il Giorno della Memoria.

Sulla reazione dello israeliano nei confronti della popolazione palestinese Pezzetti non si esprime: “Non sono uno specialista di questo, mi occupo di Shoah”. Però puntualizza: “Si può non essere d’accordo con la politica governativa, ma spesso si vede un passo che va al di là di questo. Ed è molto pericoloso”.

