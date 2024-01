Matrimonio Vaccarezza-Forza Italia, si attende solo l’annuncio ufficiale

Liguria. Sarebbe ormai cosa fatta il matrimonio – anzi, la riconciliazione – tra Angelo Vaccarezza e Forza Italia. A due settimane dallo strappo a sorpresa consumato in consiglio regionale, con strascichi di polemiche al veleno tra il presidente Giovanni Toti e il suo ex capogruppo, voci molto vicine al governatore danno per certo quello che si mormorava fin dalle prime ore, cioè il ritorno del loanese tra le fila degli azzurri.

Il diretto interessato per ora smentisce: “Non è cambiato assolutamente niente“. Eppure dal partito di Silvio Berlusconi i bene informati confermano che “di ufficiale non c’è ancora nulla, però si sta andando in quella direzione: siamo molto vicini“. Peraltro il sindaco di Alassio Marco Melgrati, coordinatore provinciale di Forza Italia, due giorni fa ne parlava come di “una risorsa importante“, dando per scontato il suo ritorno. Insomma, la sensazione è che manchi solo la formalità dell’annuncio per sancire la rottura definitiva tra Toti e Vaccarezza, che comunque aveva assicurato il suo sostegno alla maggioranza.

