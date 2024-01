Nuovo test It-Alert in provincia di Genova: ecco a chi arriverà il messaggio il 30 gennaio

Busalla. Il 30 gennaio, attorno alle 12, verrà effettuato un nuovo test del sistema il nuovo sistema di allertamento nazionale della Protezione civile IT-alert. In questo caso si tratterà di un’esercitazione limitata a un punto specifico, un’area di circa 2 km di raggio attorno allo stabilimento industriale Iplom di Busalla.

“In tutta Italia proseguono le esercitazioni per rendere sempre più performante e funzionale questo strumento – spiega l’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone – in questo caso il test sarà dedicato a una situazione specifica, uno stabilimento industriale in cui, in caso di incidente, si potrebbero verificare eventi che potrebbero impattare anche al di fuori dello stabilimento stesso. Il test è stato organizzato in collaborazione con tutte i soggetti interessati, a partire dalla stessa Iplom, assieme a Comune di Busalla, Protezione civile, vigili del fuoco e 112. Come nel caso dei precedenti test di IT-alert, chiunque sarà presente nell’area al momento dell’invio del messaggio lo riceverà, anche chi dovesse transitare sulla A7 o sulla linea ferroviaria”.

» leggi tutto su www.genova24.it