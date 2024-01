Ordinanza Euro4, Raffaelli: “In atto restrizione diritto alla salute, intanto commercio inizia a percepire calo clientela”

“Per evitare la discussione su un tema spinoso, la maggioranza aveva bocciato l’urgenza della mozione con cui chiedevamo di ritirare l’ordinanza di divieto degli Euro4 in centro, almeno fino al completamento dei parcheggi d’interscambio ed al ripristino del servizio navetta gratuito, per poi introdurne una nuova, modificata rispetto alla precedente. Abbiamo presentato nuovamente le nostre idee, fiduciosi che si potessero discutere così nel prossimo Consiglio comunale del 29 gennaio, ma neppure questo è stato concesso. Dobbiamo quindi pensare che l’amministrazione o fa della tattica, perché teme di affrontare una discussione che finirebbe per metterla all’angolo e quindi sceglie di rinviare continuamente il momento. Oppure non sente proprio le ragioni per trattare il problema attualmente più urgente e che sta colpendo decine di migliaia di persone”. Lo dichiara in una nota Marco Raffaelli, consigliere comunale Pd. “Quale che sia il motivo vero Peracchini e Casati non lo ammetteranno mai pubblicamente – prosegue Raffaelli -, ma intanto l’ospedale e l’ambulatorio Asl5 di Via XXIV Maggio continuano ad essere inaccessibili, restringendo l’esercizio del diritto alla salute ed a ricevere cure, mentre il commercio comincia a percepire la diminuzione della clientela a causa di un centro città che respinge completamente una parte degli spezzini, vista la mancanza di una maggiore permeabilità o del potenziamento delle alternative di trasporto all’auto privata”.

Conclude Raffaelli: “Noi chiediamo al sindaco e all’assessore di abbandonare i timori. Ammettere di aver sbagliato e riconoscere ora che anche altri, seppur provenienti dall’opposizione, hanno idee sensate non è un segno di debolezza, ma prova di maturità della dialettica amministrativa e politica. Un chiaro elemento di fragilità è semmai evitare il vero confronto, utilizzando tattiche di basso cabotaggio”.

Ordinanza Euro4, Raffaelli: "In atto restrizione diritto alla salute, intanto commercio inizia a percepire calo clientela"

