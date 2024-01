Parco Cinque Terre, workshop con la comunità locale per delineare la prima stesura del piano di adattamento ai cambiamenti climatici

“Vita nel parco, agricoltura e biodiversità, turismo”. Sono questi i temi che hanno animato la discussione in occasione del workshop che si è svolto nei giorni scorsi nella sede del Parco a Manarola, per definire e integrare gli obiettivi e le strategie del Piano di adattamento ai cambiamenti climatici. L’appuntamento, organizzato in collaborazione con la Fondazione Centro Euro-Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici, l’Ente Parco e Legambiente, si è svolto nell’ambito del progetto europeo Stonewallsforlife e ha coinvolto oltre cinquanta persone tra amministratori, associazioni locali e cittadini e prosegue gli incontri di confronto, approfondimento e condivisione iniziati diversi mesi fa che avranno l’obiettivo di definire un Piano di adattamento il più possibile vicino alle esigenze di chi vive e lavora nel territorio dell’area protetta.

In apertura dell’incontro la Presidente del Parco nazionale delle Cinque Terre Donatella Bianchi ha sottolineato l’importanza del ruolo dei parchi nella prospettiva della mitigazione e adattamento dei cambiamenti climatici. «Le evidenze scientifiche delineano scenari futuri sempre più segnati dall’impatto dei cambiamenti climatici sulle nostre vite e sulla conservazione della biodiversità che non possiamo più trascurare. Farlo in maniera compiuta significa parlare in termini di resilienza, pianificazione, mitigazione e adattamento. In questo orizzonte le aree protette sono laboratori ideali per la messa a punto di strategie, vocazione che rende ancora più prezioso il ruolo del nostro Parco come osservatorio e incubatore di innovazione e di buone pratiche. La costruzione di un piano di adattamento la dobbiamo alle generazioni future, per questo è necessaria la compartecipazione delle comunità locali, interpretando in chiave moderna quel senso di costruzione collettiva che è poi il DNA del paesaggio terrazzato delle Cinque Terre. Grazie al progetto Stonewallsforlife, e al suo apporto di studi, ricerche e monitoraggi, la conservazione e la trasmissione di un sapere secolare come quello legato alla tecnica costruttiva del muro a secco trova una rinnovata centralità perché fattore di resilienza ai cambiamenti climatici e di lotta al dissesto idrogeologico, oggi più che mai determinante per la sopravvivenza del paesaggio e delle comunità locali.»

