Piazza del mercato, la confusione regna sovrana: lavori ripresi tra guerra dei numeri e nuove richieste degli ambulanti al Comune

I lavori in Piazza Cavour continuano a far discutere. Da ieri il cantiere ha riaperto i battenti per i sei mesi di lavori previsti per la sistemazione delle strade perimetrali, mentre tra il mercato a Palazzo civico si è infine arrivati a combattere una battaglia dei numeri.

Durante il consiglio comunale di ieri sera, infatti, l’assessore ai Lavori pubblici Pietro Antonio Cimino ha bollato come iniziativa personale di un singolo operatore la paventata ipotesi di uno spostamento dei banchi del mercato, mentre Ama – Associazione mercato ambulanti, che l’ha lanciata nei giorni scorsi, afferma carte alla mano di avere la sottoscrizione di oltre circa ottanta banchi, numero raggiunto con la recente iscrizione dell’intero settore ittico (sotto la pagina con le adesioni dei giorni scorsi).

