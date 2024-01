Risse, accoltellamenti e inseguimenti: la giornata di “ordinaria follia” a Sampierdarena riaccende le polemiche

Genova. “Sembra ormai un dato di fatto che questa amministrazione comunale si stia concentrando solo su alcune zone della città, trascurandone completamente altre”. A parlare, amareggiato, è Michele Colnaghi, presidente del Municipio Centro Ovest, all’indomani da una giornata che ha visto uno dei quartieri che ricadono sotto la sua amministrazione – Sampierdarena – al centro delle cronache.

Nella notte tra domenica e lunedì, infatti, nella zona tra San Bartolomeo del Fossato, via Rigola, via Cantore e via Barbareschi è andato in scena un folle inseguimento che ha coinvolto tre auto e due famiglie rom, una di Genova e una di Roma, tra cui va avanti da tempo una vecchia faida. I membri delle due famiglie si sono affrontati in strada, e il bilancio è stato di tre auto semidistrutte (quelle su cui viaggiavano) e un’altra decina in sosta danneggiate, due feriti (tra cui una donna incinta) in ospedale, due denunciati e cinque fogli di via emessi dal questore.

