‘Santa’: è mancato Enrico Repetto, storica figura della Polizia urbana

Da Fabiola Brunetti

È mancato oggi Enrico Repetto, storica figura della Polizia Municipale di Santa Margherita Ligure in cui ha prestato servizio per quarant’anni.

Una vita dedicata al lavoro, a quell’uniforme, che amava fin da bambino quando, durante le processioni, emulava i gesti dei “Vigili urbani” che sarebbero poi diventati i suoi colleghi. Educato, gentile, disponibile, sempre presente, sempre attento, non ha mai fatto mancare un sorriso alle persone, nemmeno quando, giustamente, le doveva sanzionare.

Ciao Enrico, ovunque tu sia, una divisa ti sta aspettando. Siamo certi che la indosserai con onore, come hai fatto sulla terra.

