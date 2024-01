Savona, la Fondazione Sacra Famiglia cerca giovani per il servizio civile

Savona. Si intitola #FaiLaDifferenza il programma di Fondazione Sacra Famiglia che offre a 48 giovani la possibilità di impegnarsi in tre progetti in Lombardia, Piemonte e Liguria. L’iniziativa è realizzata insieme ad altre realtà attive nell’ambito dell’assistenza, cura e riabilitazione delle persone fragili, tra cui Fondazione Don Gnocchi e Lega del Filo d’Oro.

Sacra Famiglia è al fianco dei ragazzi che desiderano affrontare con entusiasmo e consapevolezza questo percorso, e per questo ha attivato uno Sportello di orientamento via WhatsApp a cui è possibile rivolgersi per qualsiasi domanda o quesito, scrivendo al numero 3389330685.

