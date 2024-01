Sesta Godano, Fausto Maggi è il candidato sindaco della lista “Sesta riparte”: “Territorio verso il declino: è necessario un tempestivo cambio di rotta”

L’avvocato Fausto Maggi ufficializza la sua candidatura a sindaco di Sesta Godano in vista delle elezioni amministrative che si terranno presumibilmente nel mese di giugno.

“Il comune di Sesta Godano – afferma il candidato della lista “Sesta riparte” – sta vivendo un progressivo declino: il paese e le sue frazioni appaiono destinate ad una lenta ed inesorabile agonia demografica ed economica in aggiunta alla perdita di centralità del Comune rispetto a quelli del resto della Val di Vara. Per questo un gruppo qualificato e competente di cittadini, ha ritenuto necessario e doveroso procedere ad un tempestivo “cambio di rotta” che sia incentrato alla crescita e a saper cogliere tutte le opportunità rinvenibili nelle risorse già presenti sul territorio. La centralità del Comune di Sesta Godano, secondo Comune dell’Alta Val di Vara per ampiezza, può rappresentare un’occasione di sviluppo e di rinascita del territorio che necessita di iniziative creative caratterizzate da una visione più ampia che vada oltre i meri “interessi di bottega”, da attuarsi mediante reperimento di mirate risorse finanziarie per ritornare ad essere competitivo verso gli altri Comuni limitrofi e offrire anche soluzioni concrete ai reali bisogni dei cittadini”.

Maggi prosegue: “È necessario, pertanto, cogliere e ricercare ogni occasione utile per reperire risorse finanziarie erogate da Regione, Stato ed Unione Europea finalizzate alla realizzazione di strutture e servizi rivolti alla Comunità e non nella ricerca di soli consensi fini a sé stessi. In definitiva, sarà intercettato e ben accetto ogni finanziamento pubblico se inserito in una progettualità di visione più ampia. Gli atti di buona amministrazione dovranno essere caratterizzati da iniziative coraggiose ed innovative liberando le energie disponibili, umane e naturali, il tutto proiettato a riposizionare l’amministrazione al centro della comunità per valorizzare e supportare ogni iniziativa utile allo sviluppo in senso lato del territorio senza lasciare nessuno indietro, il tutto nell’interesse esclusivo della comunità”.

