Terapie bambini disabili in Liguria, gli enti della riabilitazione presentano ricorso al Tar

Genova. Nuova battaglia legale sulle terapie dei bambini disabili liguri. Il Corerh (Coordinamento regionale enti di riabilitazione handicap) ha annunciato di aver presentato un ricorso al Tar contro la delibera di Alisa del novembre 2023 che prevede l’assegnazione dei trattamenti secondo pacchetti di prestazioni predeterminati in base a tabelle “che non tengono conto delle peculiarità individuali”.

“Tali modalità riabilitative – sostiene il coordinamento – non sono sostenute da una metodologia scientifica riscontrabile nella letteratura nazionale e internazionale. L’unica motivazione che emerge è quella di governare la spesa e poter prendere in carico più persone con un investimento limitato o non variato. Le macro-aggregazioni di patologie presenti nei pacchetti non permettono una valutazione specifica sulla singola persona. La determinazione della gravità, il bisogno di intervento e la prognosi non possono essere effettuati con così pochi elementi. La precocità, l’intensità e la frequenza sono aspetti attribuibili ai bisogni di ogni singolo individuo con disabilità.

