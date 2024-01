Da Massimo Stasio, presidente Sib Città metropolitana Genova

Ci permettiamo di trasmettere, in allegato, l’Ordinanza del Consiglio di Stato n. 138 del 17 gennaio u.s., che riveste particolare importanza in materia di rinnovo delle concessioni demaniali marittime e, in calce, il relativo commento della nostra Federazione nazionale Sib Confcommercio.

