Casarza: letture ad alta voce per riflettere sulla Shoah

Dall’Associazione Culturale Lo Stregatto

Ricordare il dramma della Shoah, parlarne e discuterne anche con i più giovani, per non dimenticare:

in occasione della Giornata della memoria, l’Associazione Culturale Lo Stregatto, gestore del centro

polifunzionale di Villa Sottanis, organizza con il patrocinio del Comune di Casarza Ligure l’evento

“Leggere la memoria”. Venerdì 26 gennaio, dalle ore 17 alle 18:30, negli spazi della ludoteca, una

serie di letture ad alta voce rivolte a bambini/e e ragazzi/e dai 4 ai 13 anni, per riflettere intorno

al tema della Shoah e della guerra.



«Oggi più che mai il tema dell’odio torna a bussare alle porte dell’Occidente», sottolinea Alessandra

Carena, educatrice e responsabile dell’evento, «raccontarci storie di eroi, di aeroplani che superano

muri e divisioni, di coraggio e cura serve per ricordare che chiunque, nel proprio quotidiano, può

scegliere di fare la cosa più giusta».

L’evento, che si inserisce nel calendario di attività di Nati per leggere, è a ingresso gratuito.

È gradita la prenotazione telefonando o scrivendo al 349 6443726

» leggi tutto su www.levantenews.it