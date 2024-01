Concorso “Mieli di Liguria”, premiate 33 produzioni

Liguria. Sono 33 le produzioni premiate in tutta la nostra regione nell’ambito del Concorso “Mieli di Liguria” giunto alla sua 4° edizione. Premiati con uno, due o tre esagoni d’oro, a richiamare le forme delle cellette in cui le api conservano il miele, le produzioni liguri che hanno partecipato al concorso sono state ben 119 e provenivano da ogni angolo della Liguria.

Per il miele di Acacia il primo premio è stato assegnato all’Azienda di Monica Rossi, di Genova; per il miele di Castagno a Marco Motta; la migliore Erica arborea è della Cascina le Bosche di Alessandra Bizzarri in provincia di La Spezia; la Melata dell’Azienda L’Ape Vagabonda di Manuel Giampaoli di La Spezia; infine, il Millefiori più apprezzato è dell’Azienda di Andrea Falleti di Genova. (sul sito del Concorso (https://www.concorsomielidiliguria.it/) è visibile l’elenco completo dei produttori premiati).

