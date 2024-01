Il 27 gennaio si celebra la fine della Shoah, celebrazioni a Follo con lo scrittore Marco Raiti

Il 27 gennaio si celebra la fine della Shoah, la fine dell’Olocausto. Appuntamento alle 10.30 in piazza Matteotti a Follo per commemorare e ricordare insieme. Oltre al sindaco Rita Mazzi e all’amministrazione comunale, sarà presente lo scrittore Marco Raiti che leggerà delle poesie dedicate per non dimenticare mai. La cittadinanza tutta è invitata a partecipare.

