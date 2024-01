Il Genoa è malattia ma fa tornare a battere il cuore: successo per l’anteprima di Ovunque e Comunque

Quattro sale gremite al cinema The Space del Porto Antico per Comunque e Ovunque, il film-documentario sul Genoa. O meglio, la pellicola del regista Raganato più che del Grifone parla dei tifosi del Grifone cercando di trasformare lo schermo in uno specchio dove trovare riflessa la propria passione.

Cosa aspettarsi da questa pellicola che uscirà nelle sale il 29 gennaio al 4 febbraio? L’obiettivo è raccontare la passione attraverso testimonianze concrete. Un mosaico eterogeneo di storie ed esperienze che insieme descrivono l’amore per il Genoa. Sentimento descritto come una malattia nei primi minuti ma che alla fine consente di far ricominciare a battere anche un cuore spezzato.

