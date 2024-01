Lerici Sport, netta affermazione con Tolentino

Ampia vittoria del Lerici Sport che ad Ancona ha avuto la meglio del Tolentino per 13-5 (4-1, 3-1, 2-1, 4-2) nella 5.a giornata del campionato di serie B maschile nazionale di pallanuoto, Girone 2. I “coccodrilli” partono forte e chiudono il primo tempo in netto vantaggio, per poi allungare fino al punteggio finale.

Questi i lericini schierati da coach Andrea Sellaroli: Di Donna, Vangi, Iaci 3 reti, Telara, Sisti, Echenique 2, Virdis 1, Casagrande, Italiani, Avvenente 2, Dainese 5, Torracca, Pietra.

Sul versante opposto: Bellesi, Montecchiarini 1, Ceselli, Salvucci, Salice, Bianchi 2, Bianchi 1, Tosi, Laloni, M. Vella 2, Svampa, Farinelli, Severini, Noè 1.

Altri risultati nel turno: Locatelli Genova-Rapallo 7-8, San Giorgio Ge-Rari Nantes Libertas Perugia 9-6, Livorno-Aragno Rivarolesi 9-10. La classifica: Civitavecchia (1 partita in meno) e Lerici punti 12, Rapallo e Aragno 10, Osimo 9 (1 in meno), Locatelli 9, S. Giorgio 3, Livorno e Perugia 2, Tolentino 0.

