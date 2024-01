Neuropsichiatria infantile, in una lettera anonima disservizi e accuse. Asl replica: “I fatti narrati non risultano, ma provvederemo a una verifica”

Una lettera di denuncia indirizzata alla procura della Repubblica, al comando regionale Carabinieri per la tutela della salute, alla Guardia di finanza, ai vertici di Asl, ai sindacati e ai giornali. A scriverla, con toni a tratti accesi e con accuse anche gravissime, un anonimo gruppo di genitori di bambini in cura alla struttura di Neuropsichiatria infantile della Asl 5.

Un sasso bello grosso, lanciato con forza e capace di increspare tutta la superficie dello stagno spezzino. La mano viene tenuta nascosta, ma gli autori della denuncia chiedono di guardare prima di tutto alle onde che si sono create e a ciò che contengono, evidentemente convinti che non arriveranno a riva senza aver sortito un qualche effetto. L’anonimato fa ritenere ad alcuni dei soggetti chiamati in causa che si possa trattare di un attacco gratuito al personale di Neuropsichiatria, ma potrebbe anche derivare dalla volontà di tutelare i piccoli pazienti. Se ne saprà certamente di più nelle prossime settimane.

Il primo commento al testo, che fa nomi e cognomi e che, come detto, riferisce di meccanismi e abitudini che se veri sfiorerebbero l’ambito penale, è della Cgil: “Abbiamo ricevuto per conoscenza la lettera dei genitori che si definiscono “disperati” per la situazione in cui verserebbero i loro figli in cura nel reparto di Neuropsichiatria infantile della Spezia. I genitori lamentano incuria, disservizi e ritardi nelle visite. Addirittura sostengono di essere stati invitati a rivolgersi a studi privati per avere dei certificati da esibire a scuola che dovrebbero essere invece rilasciati dal servizio pubblico. Invitiamo pertanto la direzione della Asl 5 a verificare la fondatezza delle denunce dei genitori ed eventualmente a correre ai ripari”, afferma in una nota Luca Comiti, segretario della Cgil spezzina.

