Pesca a strascico, il Parlamento Europeo si schiera a favore delle istanze di Coldiretti

Liguria. Il Parlamento Europeo risponde alla Commissione e rilancia con una grande mobilitazione capitanata da Coldiretti. L’obiettivo è salvare i pescherecci italiani – circa 490 liguri – messi a rischio dalla volontà della Commissione di vietare la pesca a strascico.

La risoluzione approvata in Parlamento vede 402 voti a favore, 95 contrari e 57 astenuti: la ragione dietro un coinvolgimento di tale portata è da ricercare nelle nuove linee operative, che prevedono la restrizione delle aree di pesca con tagli fino al 30%. In una regione costiera dalla lunga storia di porti pescherecci come la Liguria, una risoluzione del genere porterebbe a conseguenze disastrose. Nel Mar Ligure, secondo Coldiretti, la qualità del pescato è decisamente elevata. Soprattutto al largo, dove i pescatori sfruttano da sempre particolari condizioni di idrodinamismo, siamo ricchi di molte specie pregiate; dai piccoli ai grandi pelagici, dai molluschi ai crostacei, dalle acciughe palamite ai moscardini neri e bianchi; ma anche calamari, seppie, totani, cernie, e branzini. Una pesca, tout court, che sfrutta tutti i 330 km di costa e i 36 approdi e che dunque si disperde da un estremo all’altro.

