Prorogata al 4 febbraio la mostra “Spezzini. 1797-1923. Volti di una città in trasformazione”

Sarà prorogata fino al 4 febbraio negli spazi di Fondazione Carispezia la mostra “Spezzini. 1797-1923. Volti di una città in trasformazione”. Gli ultimi giorni dell’esposizione prevedranno anche una serie di attività collaterali: la presentazione del catalogo della mostra giovedì 1° febbraio alle 18, negli spazi della mostra (ingresso libero), e due nuove visite guidate nell’ultimo weekend di apertura. Spezzini. 1797-1923. Volti di una città in trasformazione ripercorre, in un viaggio di oltre un secolo, la storia e l’evoluzione della città della Spezia attraverso i suoi protagonisti: il racconto di 127 anni di storia, dalla fine della Repubblica di Genova all’Età napoleonica e all’Unità d’Italia, fino alla proclamazione della Città sede di Provincia – di cui nel 2023 è ricorso il centenario – attraverso gli accadimenti storici, le trasformazioni urbanistiche e di costume dell’Ottocento e del primo quarto del Novecento.

Per partecipare alle visite guidate di venerdì 2 e sabato 3 febbraio, a cura di Cooperativa Zoe, è necessaria la prenotazione, fino ad esaurimento posti, via mail a feis@fondazionecarispezia.it oppure via WhatsApp al 334/3400950 (numero minimo di iscrizioni pari a 10). L’orario di inizio è previsto alle 17, per una durata di circa un’ora e trenta minuti. La mostra Spezzini è visitabile dal martedì al venerdì dalle ore 16.30 alle ore 19.30; sabato, domenica e festivi dalle 10.30 alle ore 13 e dalle 16.30 alle 19.30. Ingresso libero. Info: www.fondazionecarispezia.it

