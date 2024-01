Sampdoria, Kasami potrebbe esserci col Cittadella: per lui lavoro in gruppo

Bogliasco. Allenamento mattutino tra forza in palestra e trasformazione per la Sampdoria sul campo principale del Mugnaini sotto forma di circuiti atletici e tornei di mini-partitelle. La trasferta di domenica in casa del Cittadella (ore 16.15) si avvicina e Manuel De Luca e Pajtim Kasami hanno lavorato con il gruppo per la prima parte della seduta per poi proseguire singolarmente. Il centrocampista potrebbe dunque recuperare per la partita.

Sessione di scarico per Nicola Murru. Differenziato sul campo superiore per Ronaldo Vieira. Percorsi di recupero in palestra per Andrea Conti e Sebastiano Esposito. Domani, giovedì, si replica al mattino.

» leggi tutto su www.genova24.it