Sanità, PD: “Toti certifica il suo fallimento”. La replica: “Il disastro è quando erano loro al governo della Regione”

Liguria. “In una riunione con i dirigenti delle Asl e degli ospedali Toti ha dato quattro notizie, tutte importanti. La prima, che saranno aumentate le tasse per i cittadini liguri per ripianare il debito di 150milioni della sanità ligure, dicendo, tra lo stupore generale, però che non è colpa sua, ma dei direttori delle Asl e degli ospedali. La seconda, che i Pronto soccorso sono disorganizzati e al limite della funzionalità. Ovviamente anche in questo caso, la responsabilità è degli operatori e dei dirigenti e non del fatto che questa Giunta regionale ha drammaticamente depotenziato la sanità territoriale e di conseguenza i cittadini, anche per patologie non gravi, ricorrono al Pronto soccorso perché non hanno alternative per curarsi. La terza, riguarda le liste d’attesa, finalmente anche Toti ha capito che è una situazione ‘disperata’.

Così il segretario del PD Liguria Davide Natale e Katia Piccardo responsabile sanità segreteria regionale PD.

