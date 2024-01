Scazzottata davanti a un locale di Sarzana, notificati cinque daspo urbani

I Carabinieri della Compagnia di Sarzana, coadiuvati dai colleghi di Aulla, ieri pomeriggio hanno notificato cinque provvedimenti di “Divieto di Accesso ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico trattenimento” situati a Sarzana per un periodo di un anno, emesso a carico di quattro persone residenti ad Aulla – due sorelle di 33 e 28 anni ed i rispettivi fidanzati di origine marocchina di 30 e 35 anni – ed una ragazza 23 enne di Vezzano Ligure. Nella nottata del 12 novembre scorso, avevano dato vita ad una rissa davanti ad un bar in piazza Martiri della Libertà di Sarzana. Nell’occasione la centrale operativa dei Carabinieri era stata tempestata di chiamate che segnalavano una rissa alla quale stavano partecipando numerose persone. All’arrivo delle pattuglie in zona, vi era stato un fuggi fuggi generale e solamente una delle ragazze protagoniste della rissa era stata rintracciata sanguinante in una via poco distante. Le indagini successive, che si sono avvalse delle riprese delle telecamere di video sorveglianza cittadina, oltre che delle testimonianze di alcuni “spettatori”, si sono concluse con l’identificazione dei cinque soggetti, che avrebbero avuto un ruolo principale nella scazzottata nata per futili motivi, tra cui le tre ragazze. All’esito delle indagini, oltre alla denuncia per rissa per tutti i coinvolti, depositata presso la Procura della Repubblica, i Carabinieri di Sarzana hanno inviato una dettagliata relazione al Questore della Spezia che ha immediatamente avviato il procedimento amministrativo, attentamente valutato la vicenda, ed emesso gli odierni provvedimenti denominati “Daspo Urbano”, con divieto di accesso ai pubblici esercizi ed ai locali di pubblico trattenimento situati nel comune di Sarzana, per un periodo di un anno nel perimetro composto, a partire da sud in senso contrario, da via Angelo Lucri, via Ronzano, via Pietro Gori, via della Trinità, via Paganino da Sarzana, via Sobborgo Spina, via XX settembre e via Arnaldo Terzi. La violazione del Daspo citato integra autonomo delitto, punito con la reclusione ed una sanzione in denaro

