La strada tra Via delle Casermette e Via Pitelli sarà intitolata a Rita Levi Montalcini (1909-2012), la grande scienziata Premio Nobel per la Medicina nel 1986. Lo ha deliberato oggi la giunta comunale della Spezia, all’indomani dell’espressione di parere favorevole da parte della Commissione consultiva di Toponomastica.

