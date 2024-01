“Talk about Palestine”, incontro in Skaletta

Domani, giovedì 25 febbraio, ore 18.00, si terrà in Skaletta (Via Crispi, 168) “Talk about Palestine”, organizzato da Raot – Rete anti omofobia e transfobia La Spezia in collaborazione con Spezia per la Palestina e il Centro di Documentazione Aldo Mieli. L’appuntamento, che rientra nel programma degli incontri mensili “Drink&Talk” organizzato da Raot, vedrà la partecipazione di Donia Rafaat, attivista palestinese, Assia Jouat, referente per La Spezia per la Palestina, e Majid Capovani, attivista per i diritti umani. “Questo incontro – spiegano i promotori – si concentrerà su temi di attualità e importanza fondamentale quali l’intersezionalità nella lotta per la giustizia e l’uguaglianza, il ruolo significativo delle donne e della comunità araba nel dibattito e la posizione della comunità LGBTQAI+ in questo contesto”. La serata sarà introdotta da Luca Locati Luciani, vicepresidente del Centro di documentazione Aldo Mieli, e moderata da Valentina Bianchini, presidente di Raot La Spezia. “L’incontro si propone come un’opportunità di apprendimento critico e dialogo aperto – concludono gli organizzatori -, mirando a sensibilizzare e coinvolgere il pubblico su questioni di grande rilevanza sociale e culturale. Si invita tutte e tutti a partecipare attivamente, portando domande e contribuendo alla discussione per una serata di arricchimento reciproco”.

