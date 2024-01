Tunnel subportuale, AdSP “offre” i cassoni della diga per le terre di scavo. Calata Concenter tombata definitivamente

Genova. Tunnel subportuale e nuova diga. Due grandi opere destinate a stravolgere l’assetto di città e porto e che potrebbero avere un intreccio operativo. Almeno sulla carta. Questo è quanto emerge dai documenti depositati e pubblicati in questi giorni dagli uffici tecnici di Regione Liguria per quanto riguarda l’iter del Paur (Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale) relativo al progetto di Autostrade per l’Italia per la grande galleria che passerà sotto città e porto.

Tra i documenti emerge l’ultimo verbale dell’ultima conferenza dei servizi e che di fatto ha dato il via al stesura del progetto esecutivo dell’opera. Nella riunione, tenutasi lo scorso 19 dicembre, vengono prese in esame le varie osservazioni al progetto per capire se esse sono state recepite e superate: tra queste la gestione delle terre e rocce da scavo la cui gestione si intreccerà con le diverse opere che nei prossimi anni interesseranno la nostra città e il nostro porto.

