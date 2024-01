A Ponzano si festeggiano i cento anni di Onesina Capetta

Onesina Capetta, una donna di Ponzano Magra che ha trascorso la sua vita con passione, coraggio e generosità, compie domani 26 gennaio il suo centesimo compleanno. Di padre operaio e madre contadina, con la sorella Irene, è nata e vissuta sempre nella stessa abitazione in via La Malfa a Ponzano Magra, nel comune di Santo Stefano di Magra.

Onesina ha vissuto gli anni duri della Seconda Guerra Mondiale. Purtroppo, ha assistito alla morte del padre Luigi Gioacchino avvenuta proprio nel cortile di casa per mano dei fascisti che all’inseguimento di alcuni partigiani, lo videro nell’aia mentre tagliava la legna per il camino e scambiandolo per uno dei fuggitivi, lo uccisero proprio davanti agli occhi della moglie e delle figlie.

