Annunci di lavoro: tanto turismo e meno commercio, tutte le proposte

Centinaia di annunci di posti lavoro pubblicati dai Centri per l’impiego della Spezia e Sarzana, anche questa settimana e iniziano a crescere le proposte per il turismo. In totale gli annunci disponibili sono 415 e anche se le offerte riguardano tutti i settori economici del territorio emergono anche richieste “mirate” con ristorazione e turismo che fanno la parte del leone (al momento 87 annunci), mentre nel commercio al dettaglio e della grande distribuzione sono una decina (19, per la precisione). Elemento che conferma l’effettivo peso del turismo in tutte le sue declinazioni. In questo settore si cercano già quelle figure professionali che veglieranno i visitatori dalla bella stagione in poi in alberghi, bar, ristoranti, stabilimenti balneari e in lungo e in largo per il golfo. In particolare, dagli annunci si evince che sono già ricercatissimi :addetti servizi di pulizie, addetti lavanderia, camerieri ai piani, lavapiatti, tuttofare, aiuto cucina, aiuto cuochi, cuochi, addetti al laboratorio di focacceria, panigacciari, camerieri di sala, aiuto camerieri di sala, baristi, bartender, banconisti tavola calda/addetti alla ristorazione veloce, addetti al ricevimento, receptionist, impiegati addetti front office e segreteria, portieri notturni, sales assistants/tour experts, skippers, bagnini.

Queste invece le figure ricercate nel settore del commercio, per un totale di 19 posti di lavoro pubblicati. La ricerca in questo senso riguarda sia il commerco al dettaglio che la grande distribuzione: tirocinanti addetti banco gastronomia/panetteria, commessi, aiuto commessi, addetti vendite, banconisti ambulanti, tirocinanti sales assistants, tirocinanti addetti di supermercato, tirocinanti commessi, impiegati commerciali, impiegati ufficio acquisiti, agenti venditori.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com