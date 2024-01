Asl 5 a Cgil: “Servizio sospeso per il pensionamento del radiologo, ore messe a bando. Attendiamo tempi fisiologici di assegnazione”

“La temporanea sospensione del servizio di radiologia a Bragarina è dovuta al pensionamento del radiologo con contratto Sumai e non riguarda le attività di screening mammografico che continuano regolarmente ad essere erogate. Le 36 ore sono state già messe a bando e pubblicate, si attendono i tempi fisiologici di assegnazione”. Questa la risposta di Asl 5 alla questione sollevata da Cgil riguardo al servizio di Radiologia di Bragarina.

“La situazione non ha, comunque, creato nessun disagio all’utenza, poiché tutte le prestazioni radiologiche sono state assorbite dalla Radiologia dell’ospedale Sant’Andrea di Spezia – sottolinea Asl -. Ad un controllo effettuato, infatti, non risultano liste d’attesa per quanto attiene alle prestazioni radiografiche. Si segnala, inoltre, che la struttura di Bragarina è attualmente sede di lavoro di ristrutturazione per la trasformazione in casa di comunità per il Pnrr”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com