Chiavari: corsi per adulti, consiglieri d’opposizione all’attacco

Dai consiglieri comunali di Chiavari Antonio Bertani, Mirko Bettoli, Alessandro Calcagno, Silvia Garibaldi, Giovanni Giardini, Nicola Orecchia

“Sulla riapertura della sede a Chiavari dei corsi per adulti (CPIA del Levante Tigullio)”

Chiavari, 25.01.2024

Questa Amministrazione sta facendo poco e male per il mondo della scuola e lo dimostra il fatto che

sia riuscita a perdere anche la sede dei CPIA (Centro Provinciale Istruzione Adulti) del Levante

Tigullio, che nel 2021 l’Amministrazione di Capua aveva portato lodevolmente a Chiavari.

I CPIA sono un’istituzione statale che comprende sia l’istruzione primaria sia le scuole medie,

dedicate agli adulti che non hanno terminato il percorso scolastico e agli stranieri che devono imparare

la lingua italiana e offrono un servizio essenziale ai fini dell’inclusione, della promozione umana e

civile dei cittadini più deboli, della prevenzione, del disagio e della marginalità sociale, anche contro

l’abbandono scolastico.

La sede di Chiavari, città degli studi dell’intero comprensorio, godeva di una posizione logisticamente

strategica, essendo facilmente raggiungibile dalle vallate limitrofe e dagli altri Comuni, anche

mediante i mezzi di trasporto pubblico, soprattutto per quanto riguarda i corsi serali e, infatti, aveva

consentito l’aumento delle iscrizioni: per l’anno scolastico 2023/2024 circa 180 iscritti per i corsi di

alfabetizzazione di lingua italiana (la maggior parte residenti a Chiavari), 22 per i corsi di primo

livello (licenza media), di cui circa la metà residenti a Chiavari, e 20 di ampliamento.

L’offerta formativa del CPIA, inoltre, comprendeva anche i percorsi di secondo livello incardinati

nelle Istituzioni Scolastiche di secondo grado (I.T.P. Chiavari) e in più vi erano richieste per i corsi

modulari di lingua inglese (livello base e intermedio) e di informatica di base, aperti a tutta la

cittadinanza, che erano in fase di attivazione.

Di fronte alla decisione della Giunta Messuti di chiudere la sede chiavarese, peraltro, in contrasto con

la delibera di consiglio comunale n. 29 del 27.05.2021, il Commissario Straordinario presso il CPIA

Levante Tigullio, Dott. Francesco Codebò, ha, di recente, evidenziato le ricadute negative (tra cui

l’inevitabile calo delle iscrizioni) e ha fatto appello a tutti gli enti compenti, a cominciare dal Comune

di Chiavari, per chiedere di sospendere l’iter di chiusura della sede chiavarese.

Il Dott. Codebò ha, infatti, auspicato una rivalutazione della situazione con la presenza di tutte le parti

coinvolte (enti locali, amministrazione scolastica periferica, CPIA, dirigenti scolastici con sede nel

territorio, sindacati), una volta terminate le iscrizioni alle varie scuole per il prossimo anno scolastico

e dopo aver verificato l’avanzare delle attuali attività di ristrutturazione degli edifici scolastici

chiavaresi.

Ciò anche in considerazione del fatto che i CPIA richiedono solo due aule ed un locale per i

collaboratori scolastici.

Il problema degli spazi, manifestato dal consigliere comunale, Prof. Alessandro Monti, per

giustificare la chiusura della sede chiavarese, quindi, si è rivelato pretestuoso, considerato che

l’attuale servizio ben avrebbe potuto continuare negli stessi locali attualmente utilizzati in accordo

con Città Metropolitana di Genova in Via Castagnola civ. n 2, in uso all’Istituto di Istruzione

Superiore “Giovanni Da Vigo – Nicoloso da Recco”.

Oppure in alternativa, era possibile ricorrere alla collaborazione con il dirigente scolastico Prof.

Renzo Ronconi dell’Istituto Comprensivo Statale “Giovanni Battista Della Torre” (Comprensivo I) il

quale in sede di commissione consiliare del 06.04.2023 aveva messo a disposizione

dell’Amministrazione Comunale i locali di Via Rivarola.

L’Assessore all’Istruzione, Dott.ssa Michela Canepa, a parole, ha dichiarato di ritenere “il servizio

del CPIA indispensabile soprattutto per l’integrazione” e, probabilmente poiché incapace di gestire

da sola la questione, ha annunciato di voler “sedersi intorno ad un tavolo tra amministrazioni per

affrontare insieme la questione del CPIA”.

Come minoranza condividiamo pienamente l’appello del Dott. Codebò e per evitare che le promesse

dell’Assessore Canepa rimangano, come al solito, soltanto belle parole, abbiamo protocollato questa

mattina un ordine del giorno da discutere nel prossimo consiglio comunale per impegnare il Sindaco

e la Giunta ad attivarsi presso tutte le sedi competenti (Regione e Città Metropolitana) affinché venga

garantito a Chiavari, anche per gli anni scolastici futuri, non solo un punto erogazione delle lezioni

dei corsi CPIA, ma, anche, la sede associata, per darne continuità e favorirne la partecipazione, oltre

che garantire il servizio il più vicino possibile alle necessità dell’utenza.

Si allega ordine del giorno.

» leggi tutto su www.levantenews.it